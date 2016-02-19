台湾股市：缩量小幅收升但本周大涨逾3%，下周关注外资动向

路透台北2月19日 - 台湾股市周五小幅收升，但周线大涨3.25%。分析师指出，台股维持强势整理，不过今日量缩不利上攻，下周关注外资的动向。

台湾加权股价指数 收涨0.12%,至8,325.04点；今日成交初值 为751.6亿台币，上交易日修正后为963.07亿。

兆丰投顾一位不愿具名主管表示，〞今天收高强势整理，比较少见的是外资连续买超，是比预期强的关键。〞

他并称，外资近期明显在现货买超，且期指布局3万口以上的净多单，显示外资对台股向上的预期；3月中欧洲央行和美国联邦储备理事会陆续将召开会议，市场不排除货币政策较预期宽松，这可能激励股市有利多行情。

周四外资及陆资在台股买超106.82亿台币，连三个交易日买超共计220.52亿台币。

分析师认为，目前台股站上半年线，不过去年11-12月在8,450-8,550点横向整理了一个月，目前先看该平台区间是否能够突破。此外，近期韩元走贬不利台币续升，外资若在此却步不前，不利台股后续上攻，下周区间先看8,200-8,450点。