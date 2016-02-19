印尼央行周四将指标利率 下调25个基点至7.00%，将隔夜存款工具利率和贷款工具利率各下调25个 基点，分别降至5.00%和7.50%。印尼央行还将法定准备金率调降100个基点至6.5%，以进一步放宽政策并扶助 经济成长。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应坚 持渐进升息计划。他没那么担忧中国数据，而且美联储需藉由负利率刺激美国经济的机率非常低。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示:“如果升息要等待像市场暗示的那么久，我 将会感到意外...但市场很可能被证明是正确的。” 巴西央行总裁称，巴西上月维持利率不变，这是对2016年全球经济不确定性增强做出的反应。 瑞典央行副总裁扬松称可以进一步降息，也可以购买更多有价证券。扬松还称负利率运行良好。 欧洲央行周四表示，欧元区经济正在温和的复苏，但风险正在加大，且有迹象表明低油价效应可能传导至 其它商品和服务的价格。欧洲央行公布的1月利率会议记录称，新的风险(主要是来自新兴市场)继续使欧元区 前景不明，而薪资增长迟缓暗示低油价的“二次效应”可能正在形成。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 孙国玉；审校 王洋)