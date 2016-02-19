台湾资管：1月人民币计价基金规模月减6.7%，受年初人民币贬值冲击

路透台北2月19日 - 1月初人民币骤贬，令台湾当月以人民币计价的共同基金规模连续第三个月缩水。根据投信投顾公会周五公布的数据，虽然含伞型基金在内的数量由上月的182支增加至189支，但基金规模却自83.32亿人民币下滑至77.76亿，减幅约6.7%。

若以伞型基金规模计算，1月以人民币计价的档数持平在25支，惟基金规模也从22.0亿人民币降至20.51亿，减幅约6.8%。

根据投信投顾公会的统计，台湾以人民币计价投资共同基金的规模，于2015年7月达到95.53亿高峰后，隔月受汇改冲击明显下滑至84.37亿人民币，虽在10月曾短暂回升，但随后规模持续缩减，短短六个月已缩水18.6%。

另受市场波动剧烈冲击，台湾1月投信基金总规模较上月缩水2.94%至2.13兆台币，单月减少金额达647亿元。股票与债券型基金分别较上月下滑5.2%及3.8%，来到4,825.5亿台币及2,044.5亿。