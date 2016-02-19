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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持于113.00上方，日股收盘脱离低位

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* 美元/日圆回升至113.00上方，因日经指数扳回稍早部分跌幅

* 日经指数收盘接近盘中波动区间顶端，但仍下跌229点或1.4%至15,967点

* 美元/日圆暂时持于113.00之上，反弹最高点为113.16

* 稍早前最高触及113.38，最低112.72，113.50下方开始仍挂有卖单

* 112.50附近挂有支撑性买单，停止单设在112.40下方，为小时图支撑位区域

* 只要避险情绪仍在，汇价走向仍偏下行。日圆交叉盘今日也遭重创(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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