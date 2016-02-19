《汇市简讯》美元/日圆持于113.00上方，日股收盘脱离低位

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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* 美元/日圆回升至113.00上方，因日经指数扳回稍早部分跌幅
* 日经指数收盘接近盘中波动区间顶端，但仍下跌229点或1.4%至15,967点
* 美元/日圆暂时持于113.00之上，反弹最高点为113.16
* 稍早前最高触及113.38，最低112.72，113.50下方开始仍挂有卖单
* 112.50附近挂有支撑性买单，停止单设在112.40下方，为小时图支撑位区域
* 只要避险情绪仍在，汇价走向仍偏下行。日圆交叉盘今日也遭重创(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。