《汇市简讯》欧洲盘初：油价走低打压风险交易

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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* 美元/日圆跌0.07%，欧元/日圆涨0.04%，澳元/美元跌0.57%，美元/加元涨0.18%
* 美元/韩元涨0.57%，美元/坡元涨0.38%，美元/印尼卢比涨0.15%，美元/马币涨1.5%
* 标普500指数E-mini期货涨0.2%，日经指数跌1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.57%，美国指标公债收益率报1.7345%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.65%
* 日本财相称20国集团(G20)将讨论中国过剩产能、油价和美国货币政策 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。