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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价走低打压风险交易

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* 美元/日圆跌0.07%，欧元/日圆涨0.04%，澳元/美元跌0.57%，美元/加元涨0.18%

* 美元/韩元涨0.57%，美元/坡元涨0.38%，美元/印尼卢比涨0.15%，美元/马币涨1.5%

* 标普500指数E-mini期货涨0.2%，日经指数跌1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.57%，美国指标公债收益率报1.7345%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.65%

* 日本财相称20国集团(G20)将讨论中国过剩产能、油价和美国货币政策 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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