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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 15:22 BJT

新兴汇市：避险情绪打击新兴亚币，韩元周线跌幅最大

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 113.00 113.25 +0.22 +6.46 120.30

坡元 1.4057 1.4020 -0.26 +0.84 1.4175

台币 33.271 33.525 +0.76 -0.62 33.066

韩元 1232.67 1227.40 -0.43 -4.68 1174.95

泰铢 35.68 35.55 -0.36 +0.95 36.02

菲律宾披索 47.64 47.58 -0.13 -1.55 46.90

印尼卢比 13525.00 13490.00 -0.26 +1.92 13785.00

印度卢比 68.46 68.46 +0.01 -3.37 66.15

马币 4.2225 4.1600 -1.48 +1.60 4.2900

人民币 6.5198 6.5170 -0.04 -0.42 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/陈宗琦/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)

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