台湾汇市：台币连四跌续创两周低位，韩国阻贬但央行无意跟进

* 连四日收低续创两周低位，随韩元波动 * 出口商抛汇力道加大，下周有月底卖汇需求 * 下周实质交易区间估33.100-33.400 路透台北2月19日 - 台币兑美元 周五微幅收贬，连四日收低续创两周低位。交易员表示，今日台 币随韩元波动，早盘韩元贬值幅度扩大令台币偏贬，但随着韩国当局干预与出口商抛汇则转平稳，但央行尾盘 作价仍令台币收低。 交易员指出，今日除出口商抛汇力道加大外，进口商也有买汇动作，因担忧台币实质价位又贬逾33.30价 位。至于外资则有买有卖，动向并不明确。 〞今天跟着韩元跑，11:00传出干预后，台币跟着转强。〞一位公股银行交易员说。 韩国央行和企划财政部周五表示，将采取一切必要措施遏制美元兑韩元汇率过度波动。韩国当局感到美元 兑韩元汇率波动在不断加剧。 展望下周，交易员认为，关键仍在外资动向，以及韩元、人民币兑美元的走势，由于接近月底，出口商有 例行性抛汇需求，再加上近期外资偏向汇入，预料台币将不脱区间整理格局。 一商业银行交易主管指出，本周央行已经表态不愿意让台币升过33.00价位，因此下周除非外资大举汇入 ，否则要突破此一关卡不易。 另一公股银行交易主管认为，除非韩元加速贬值，否则台币实质价位难有大贬机会。且下周接近月底，出 口商有例行性的卖汇需求，加上外资偏向汇入，台币价位应不脱本周区间。 今日台币主要交易区间在33.261-33.305，上日在33.220-33.300。台币兑美元今日收低3.6分报33.561， 前低为4日的33.608。 交易员预测下周台币兑美元主要实质交易区间：33.100-33.400。 台湾股市周五小幅收升，但周线大涨3.25%。外资及陆资在台股买超23.75亿台币，连四个交易日买超共计 244.27亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度扩大，显示市场预 期台币将进一步走弱；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.288/33.358，上日收在33.310。 多数新兴亚币周五下跌，并料将录得周线跌幅，因油价回落导致风险偏好降温，而且围绕全球经济成长疲 弱的忧虑犹存。韩元兑美元触及五年半低位，在亚币中周线跌幅最大，因为在债市资本外流背景下，托管银行 等外资行抛售韩元。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 33.561 33.525 33.258-33.561 33.300 6.19 5.94 司 元太外汇经纪公 33.556 33.517 33.259-33.556 33.320 2.52 2.06 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.060/0.070 0.035/0.055 美元/台币六个月期 0.195/0.225 0.165/0.205 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；; 审校 林高丽)