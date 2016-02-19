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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 16:30 BJT

台湾汇市：台币连四跌续创两周低位，韩国阻贬但央行无意跟进

* 连四日收低续创两周低位，随韩元波动
    * 出口商抛汇力道加大，下周有月底卖汇需求
    * 下周实质交易区间估33.100-33.400

    路透台北2月19日 - 台币兑美元 周五微幅收贬，连四日收低续创两周低位。交易员表示，今日台
币随韩元波动，早盘韩元贬值幅度扩大令台币偏贬，但随着韩国当局干预与出口商抛汇则转平稳，但央行尾盘
作价仍令台币收低。   
    
    交易员指出，今日除出口商抛汇力道加大外，进口商也有买汇动作，因担忧台币实质价位又贬逾33.30价
位。至于外资则有买有卖，动向并不明确。
    
    〞今天跟着韩元跑，11:00传出干预后，台币跟着转强。〞一位公股银行交易员说。
    
    韩国央行和企划财政部周五表示，将采取一切必要措施遏制美元兑韩元汇率过度波动。韩国当局感到美元
兑韩元汇率波动在不断加剧。 
    
    展望下周，交易员认为，关键仍在外资动向，以及韩元、人民币兑美元的走势，由于接近月底，出口商有
例行性抛汇需求，再加上近期外资偏向汇入，预料台币将不脱区间整理格局。    
    
    一商业银行交易主管指出，本周央行已经表态不愿意让台币升过33.00价位，因此下周除非外资大举汇入
，否则要突破此一关卡不易。

    另一公股银行交易主管认为，除非韩元加速贬值，否则台币实质价位难有大贬机会。且下周接近月底，出
口商有例行性的卖汇需求，加上外资偏向汇入，台币价位应不脱本周区间。

    今日台币主要交易区间在33.261-33.305，上日在33.220-33.300。台币兑美元今日收低3.6分报33.561，
前低为4日的33.608。          
    
    交易员预测下周台币兑美元主要实质交易区间：33.100-33.400。     
    
    台湾股市周五小幅收升，但周线大涨3.25%。外资及陆资在台股买超23.75亿台币，连四个交易日买超共计
244.27亿台币。   
       
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度扩大，显示市场预
期台币将进一步走弱；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.288/33.358，上日收在33.310。    
    
    多数新兴亚币周五下跌，并料将录得周线跌幅，因油价回落导致风险偏好降温，而且围绕全球经济成长疲
弱的忧虑犹存。韩元兑美元触及五年半低位，在亚币中周线跌幅最大，因为在债市资本外流背景下，托管银行
等外资行抛售韩元。        
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     33.561     33.525   33.258-33.561   33.300     6.19    5.94
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     33.556     33.517   33.259-33.556   33.320     2.52    2.06
 司                                                                      
 
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 美元/台币一个月期        0.060/0.070           0.035/0.055 
 美元/台币六个月期        0.195/0.225           0.165/0.205  
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年；; 审校 林高丽)

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