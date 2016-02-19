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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 15:42 BJT

全球金市：金价回吐隔夜涨幅，但股市疲软令其守在1,200美元之上

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价格 变动 涨跌%

现货金 1225.43 -6.52 -0.53

现货银 15.391 -0.018 -0.12

现货铂金 941.85 -1.55 -0.16

现货钯金 501.85 1.42 0.28

COMEX期金 1226.5 0.2 0.02

COMEX期银 15.415 -0.017 -0.11

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 张明钧/王洋)

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