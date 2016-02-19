台湾债市：指标10年公债殖利率随美债续跌，关注下周两年券标售

* 指标10年公债殖利率收盘随美债走跌 * 观望周初的两年券标售 * 公债附买回利率下行有限，五年券卖压续存在 * 10年券发行前殖利率下周看0.82-0.88% 路透台北2月19日 - 台湾指标公债殖利率10年105/4期 周五发行前交易殖 利率收盘小跌，但五年104/13期 续升。交易员指出，总体经济前景不振，10年 公债仍有需求，且该期券仍有高逾百亿的空单回补需求，多单并不看淡。下周先观望周初的 两年期公债标售。 交易人士指出，10年公债目前高达百亿台币的空单引发市场讨论。部分人士猜测其中不 乏104/12期公债的多单因该期券流动性不佳，转向105/4期做空的可能性。只不过，目前殖 利率偏低，投资盘的胃纳如何也很少人有把握，是该期公债标售时的一大变数。 〞十年的行情基本上不会受短券影响。市场对它有需求但不积极，央行降息预期是其一 ，但也充分反映了，〞一位大型商银交易人士说。 另一位交易人士认为，今年开始公债发行半年后，单一交易商持券比重都不能超过三分 之一，这个议题可能还是会影响本期10年券的标售，不排除此期公债标售利率向0.90%靠拢 。 五年券104/13期方面，今日则是续向上行，成交虽不多，但压力明显偏大。 农历年后虽然台币通货回笼，且年前央行调降短率指标，但是公债附买回利率却未见明 显走低，反而有朝向区间高位靠拢迹象。 〞短端不下去，五年券压力很大，〞一位票券商交易员说。 资金调度人士认为，下周正逢月底料资金情势将稍转为趋紧，需留意月底紧缩因素及投 信端月底基金赎回情形，预期下周RP利率暂时难以下行。 台湾央行下周一将代财政部标售两年期公债105/3 。路透调查显示，标售 利率将在0.37-0.39%间，较去年7月14日的两年期公债标售利率的0.6500%大幅走跌。 交易员预估，下周10年公债105/4期 殖利率区间在0.820-0.880%，五年公 债104/13期 殖利率区间在0.490-0.550%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.00 0.5300% 0.5300-0.5300% 1.0 10 105/4 -0.75 0.8505% 0.8333-0.8539% 115.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8505% 5 104/13 0.5300% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)