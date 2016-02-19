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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 15:56 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率随美债续跌，关注下周两年券标售

* 指标10年公债殖利率收盘随美债走跌
    * 观望周初的两年券标售
    * 公债附买回利率下行有限，五年券卖压续存在
    * 10年券发行前殖利率下周看0.82-0.88%

    路透台北2月19日 - 台湾指标公债殖利率10年105/4期 周五发行前交易殖
利率收盘小跌，但五年104/13期 续升。交易员指出，总体经济前景不振，10年
公债仍有需求，且该期券仍有高逾百亿的空单回补需求，多单并不看淡。下周先观望周初的
两年期公债标售。
    
    交易人士指出，10年公债目前高达百亿台币的空单引发市场讨论。部分人士猜测其中不
乏104/12期公债的多单因该期券流动性不佳，转向105/4期做空的可能性。只不过，目前殖
利率偏低，投资盘的胃纳如何也很少人有把握，是该期公债标售时的一大变数。
    
    〞十年的行情基本上不会受短券影响。市场对它有需求但不积极，央行降息预期是其一
，但也充分反映了，〞一位大型商银交易人士说。
     
    另一位交易人士认为，今年开始公债发行半年后，单一交易商持券比重都不能超过三分
之一，这个议题可能还是会影响本期10年券的标售，不排除此期公债标售利率向0.90%靠拢
。 
    
    五年券104/13期方面，今日则是续向上行，成交虽不多，但压力明显偏大。
    
    农历年后虽然台币通货回笼，且年前央行调降短率指标，但是公债附买回利率却未见明
显走低，反而有朝向区间高位靠拢迹象。
    
    〞短端不下去，五年券压力很大，〞一位票券商交易员说。

    资金调度人士认为，下周正逢月底料资金情势将稍转为趋紧，需留意月底紧缩因素及投
信端月底基金赎回情形，预期下周RP利率暂时难以下行。 
    
    台湾央行下周一将代财政部标售两年期公债105/3 。路透调查显示，标售
利率将在0.37-0.39%间，较去年7月14日的两年期公债标售利率的0.6500%大幅走跌。 
    
    交易员预估，下周10年公债105/4期 殖利率区间在0.820-0.880%，五年公
债104/13期 殖利率区间在0.490-0.550%。
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +1.00     0.5300%  0.5300-0.5300%       1.0
 10   105/4                    -0.75     0.8505%  0.8333-0.8539%     115.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8505%
   5    104/13                       0.5300%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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