中国票据市场：转贴利率小幅走高，风险事件以及规模挤占致出票增多

路透北京2月19日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅走高，票据风险事件的影响犹在，加之部分机构年初放贷大增挤占票据规模，故出票热情较高，而收票方则情绪谨慎；随着票据风险的进一步释放，转贴利率料仍有进一步上行的动力。不过资金面的宽松不改，其上行空间有限。

“这周前两天转贴利率一直比较低的，从昨天下午到今天就往上走了。”华东一银行交易员说，“因为农行的事搞得回购都是比较难的，买卖断倒还是可以的。不过出票的挺多，因为有些机构怕月底没规模了，想早点出掉。”

他并称，票据风险事件前景不明，在官方调查没有正式结果之前，转贴利率上行可能性仍在，但资金面保持宽松，利率上行空间料亦有限。

近期中国银行业票据业务风险频爆，继中国农业银行 39亿票据诈骗案公告已立案侦查后，中信银行 又被曝出逾9亿元的票据案，中信银行回应称，经核查，涉及风险资金金额为9.69亿元人民币。

“足月现在大概是3.30%-3.40%左右，各行都比较谨慎，一些业务没办法开展，出票的多了。”上海一银行交易员说，“电票就没纸票涨那么快了，比纸票（利率）还要低一点了，市场也比较活跃。”

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价