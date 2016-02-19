版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 16:39 BJT

金属期市：伦铜有望录得五周来第四次周线上涨

“全球经济成长前景仍偏向下行，所以现在还不能将铜市形容为牛市行情。”

0812GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.54%至每吨4,600美元，稍早前触及4,631.50美元，为2月9日以来最高。

周线有望实现2.1%涨幅，延续自1月15日所及六年半低位4,318美元开始的涨势。

上海期货交易所期铜合约 小涨0.6%，至每吨35,920元人民币。

三个月期铅 涨2.4%，三个月期锌 涨1%，逆转稍早跌势。

LME三个月期镍 为本周表现最好的基本金属，反弹逾7%，因中国买家在春节镍价大跌后寻求增加进口用于融资交易。

国际镍业研究组织(INSG)周四公布的数据显示，全球镍市2015年连续第四年供应过剩，产量较需求多出80,700吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王洋/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐