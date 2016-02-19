金属期市：伦铜有望录得五周来第四次周线上涨

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
“全球经济成长前景仍偏向下行，所以现在还不能将铜市形容为牛市行情。”
0812GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.54%至每吨4,600美元，稍早前触及4,631.50美元，为2月9日以来最高。
周线有望实现2.1%涨幅，延续自1月15日所及六年半低位4,318美元开始的涨势。
上海期货交易所期铜合约 小涨0.6%，至每吨35,920元人民币。
三个月期铅 涨2.4%，三个月期锌 涨1%，逆转稍早跌势。
LME三个月期镍 为本周表现最好的基本金属，反弹逾7%，因中国买家在春节镍价大跌后寻求增加进口用于融资交易。
国际镍业研究组织(INSG)周四公布的数据显示，全球镍市2015年连续第四年供应过剩，产量较需求多出80,700吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 王洋/孙茉莉)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。