《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增2,534亿台币，中止连三周净减

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透台北2月19日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2,534亿台币，中止农历年前连三周净减，央行 存单未到期余额为7兆(万亿)3,789.40亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减2,295.7亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 2/15 4,763.30 5,390.30 +627.00 2/16 687.30 *1,767.80 +1,080.50 2/17 4,487.50 4,838.00 +350.50 2/18 1,241.20 1,532.20 +291.00 2/19 5,635.00 5,820.00 +185.00 总计 16,814.30 19,348.30 +2,534.00 注*：含14天期存单300.8亿台币。 91天期发行量(亿 182天期发行量(亿 ) ) 日期 2/15 141 45 2/16 34 10 2/17 4 2 2/18 5 2 2/19 5 2 189 61 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。