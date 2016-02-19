版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 16:41 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增2,534亿台币，中止连三周净减

路透台北2月19日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2,534亿台币，中止农历年前连三周净减，央行
存单未到期余额为7兆(万亿)3,789.40亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减2,295.7亿台币。
    
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
        
 日期    到期量(亿)        发行量(亿)        增加/减少(亿
                                             )
   2/15          4,763.30          5,390.30       +627.00
   2/16            687.30         *1,767.80     +1,080.50
   2/17          4,487.50          4,838.00       +350.50
   2/18          1,241.20          1,532.20       +291.00
   2/19          5,635.00          5,820.00       +185.00
 总计           16,814.30         19,348.30     +2,534.00
   注*：含14天期存单300.8亿台币。
         91天期发行量(亿  182天期发行量(亿
         )                )
 日期                                     
   2/15              141                45
   2/16               34                10
   2/17                4                 2
   2/18                5                 2
   2/19                5                 2
                     189                61
 (完)        

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐