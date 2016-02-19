更新版 1-中国汇市：人民币微幅收贬，市场方向不明朗致成交收缩

* 人民币微幅收贬，中间价亦走贬

* 市场方向不明致成交萎缩

* 月底G20会议前人民币料持稳

路透北京2月19日 - 人民币兑美元即期 周五微幅收贬，中间价亦小幅走弱，全天波动幅度不足30点子，成交亦明显收缩。交易员称，由于中间价波动较小，隔夜非美货币也未见大的变动，市场方向不明致成交淡静；月底G20财长和央行行长会议将在上海举行，在此之前人民币料持稳。

他们并指出，离岸人民币 亦小幅走贬，但与在岸价差已收窄至不足100点子。离岸市场在春节前已经被央行教育过，投机力量明显减少，目前已基本反映市场真实供需状况。

“前几天中间价波动大，今天中间价稳定，市场又恢复平稳。”一外资行交易员称，“央行年初这样弄一下，我们也在观察会不会影响客户预期，但现在还是（美元）买盘比较多。”

交易员认为，最近货币政策和财政政策出台得比较多，市场各方也在观望央行的政策动向，对未来方向比较迷茫。考虑到海外市场的不确定性较高，预期央行维稳汇率的意愿很浓，只有当境外市场相对稳定，人民币汇率才有可能获得更多活动空间。

最新一期中国货币市场杂志署名为中国外汇交易中心顾及的文章指出，随着人民币跨境使用范围的扩大，跨境资金流动仍然是2016年的关注焦点。而在为了结构性改革需要营造稳定的宏观经济环境的情况下，可以预期今年人民币仍然将在合理均衡水平上保持基本稳定。

中国央行副行长易纲周五称，中国当前稳健的货币政策要避免过度放水和宽松，过度宽松的货币政策会导致资产价格泡沫和人民币贬值的压力。中国要适度管好总需求，第一要不产生通货紧缩的风险，第二不超过社会承受能力，第三不能出现流动性大面积紧缩。

全球汇市，日圆周五全线上涨，兑欧元触及两年半新高，部分因原油及股市再次下跌，重燃对避险日圆的需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5204 6.5176 -0.04% 中间价 6.5186 6.5152 -0.05% 成交额 93.64亿美元 175.6亿美

元 日内波动幅度(pips) 24 日高6.519 日低6.5214 今年以来升贬幅度 -0.41% 2005年汇改以来升贬幅度 26.93% 一年期美元/人民币掉期 +895

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5258 6.5215 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.781 6.788 R=>

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5203；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。