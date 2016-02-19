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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 17:06 BJT

路透调查：台湾1月外销订单金额料较上年衰退9.8%，呈连10月衰退

* 台湾1月外销订单金额预估年减9.8%(前月为年减12.3%)

* 数据将于2月24日(周三)0800GMT公布

2月19日 - 路透调查13家金融机构结果显示，台湾1月外销订单金额料较上年同期衰退9.8%，将为连续第10个月衰退；12月为减少12.3%。

先前分析师指出，由于苹果 的新机种出货陷入迟滞，且台湾产业有结构问题，加上全球景气复苏脚步慢，皆使台湾出口不振。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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澳盛银行 -11.90

中国信托商业银行 -20.40

星展银行 -10.10

FORECAST -7.60

富兰克林华美投信 -9.80

安智银行 -10.50

日盛投顾 -8.00

元富投顾 -7.00

永丰投顾 -9.69

法国兴业银行 -13.50

大众银行 -7.80

台新投顾 -8.50

元大投顾 -10.30

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中值 -9.80(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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