路透调查：台湾1月外销订单金额料较上年衰退9.8%，呈连10月衰退

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
* 台湾1月外销订单金额预估年减9.8%(前月为年减12.3%)
* 数据将于2月24日(周三)0800GMT公布
2月19日 - 路透调查13家金融机构结果显示，台湾1月外销订单金额料较上年同期衰退9.8%，将为连续第10个月衰退；12月为减少12.3%。
先前分析师指出，由于苹果 的新机种出货陷入迟滞，且台湾产业有结构问题，加上全球景气复苏脚步慢，皆使台湾出口不振。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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澳盛银行 -11.90
中国信托商业银行 -20.40
星展银行 -10.10
FORECAST -7.60
富兰克林华美投信 -9.80
安智银行 -10.50
日盛投顾 -8.00
元富投顾 -7.00
永丰投顾 -9.69
法国兴业银行 -13.50
大众银行 -7.80
台新投顾 -8.50
元大投顾 -10.30
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中值 -9.80(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。