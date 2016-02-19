欧元债市：欧债收益率下降，市场预计欧洲央行或进一步放松政策

欧元区货币市场已完全消化了预期欧洲央行3月10日会议将调降存款利率至负0.40%。市场行情并反映预期今年稍晚将再度调降10个基点。

“我们最近所见到的经济数据及会议记录暗示，欧洲央行3月会作出符合期望的行动，”法国巴黎银行欧洲利率策略分析师Patrick Jacq称。“市场完全消化了调降10个基点，同时目前也开始消化调降20个基点的机率。”

德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.19%，朝上周触及的九个半月低点0.13%靠拢。两年期德债收益率 下跌约1个基点，至负0.51%，逼近上周触及的纪录低位。

分析师指出，英国与欧盟的两天峰会，亦令德债受到支撑。其他欧盟国家坚决限制为使英国续留而作出的让步。

10年期英债与可比德债收益率之差约在120个基点，接近两周来最阔水准。 (完)

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