欧元债市：欧债收益率下降，市场预计欧洲央行或进一步放松政策

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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欧元区货币市场已完全消化了预期欧洲央行3月10日会议将调降存款利率至负0.40%。市场行情并反映预期今年稍晚将再度调降10个基点。
“我们最近所见到的经济数据及会议记录暗示，欧洲央行3月会作出符合期望的行动，”法国巴黎银行欧洲利率策略分析师Patrick Jacq称。“市场完全消化了调降10个基点，同时目前也开始消化调降20个基点的机率。”
德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.19%，朝上周触及的九个半月低点0.13%靠拢。两年期德债收益率 下跌约1个基点，至负0.51%，逼近上周触及的纪录低位。
分析师指出，英国与欧盟的两天峰会，亦令德债受到支撑。其他欧盟国家坚决限制为使英国续留而作出的让步。
10年期英债与可比德债收益率之差约在120个基点，接近两周来最阔水准。 (完)
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(编译 孙国玉/蔡美珍；审校 张明钧/于春红)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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