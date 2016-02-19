更新版 1-台湾货币市场：月内短率续处低档跨月则略承压，留意月底紧缩效应

* 月内短率续处低档跨月则略承压 * 下周迈入月底留意紧缩效应 * 短票利率区间高位趋升 * RP利率仍持在既有区间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月19日 - 台湾银行间月内短率周五续处低档。资金调度人士指出，下周迈入 月底，市场转趋关注月底资金紧缩效应，且央行为因应通货回笼持续积极冲销游资，周四当 日整体银行间超额准备罕见出现个位数，令跨月短率略有承压，月内短率则仍然盘旋低位。 他们表示，尽管本周至上日央行已增发2,349亿台币存单，但银行仍盼央行持续扩大存 单冲销力道，毕竟28天期存单利率为0.73%明显高于30天短票利率的0.35%，多家银行预留资 金静待午后央行冲销情况依旧，致拆款资金供给难显宽裕，恐增添下周跨月资金调度困难。 〞看市场不对劲，央行就不会冲销这么多。〞一位大型官股行库资金调度交易员说。 另位银行资调人士也提及，下周二、三央行将分别标售一年期及二年期定存单，依据央 行过去操作模式，上半周标售期间资金将较显宽裕，但下半周暂先反应月底及长假因素而趋 紧些，受假期因素影响，下周五(26日)将累算四天分积数，下周银行间操作料转为保守。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，2月5 日的通货发行数达2兆2,339.21亿台币，续创历史新高；而自15日起新春开工四日通货回笼 共计1,494.84亿，18日通货发行数降至2兆844.37亿。 本地时间17:07 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 33.561 33.525 台湾加权股价指数<.TWII 8,325.04 8,314.67 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.270% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.230-0.340% 0.220-0.340% **短票利率区间高位趋升** 短票市场方面，大型票券商表示，周五发票量增温、资金缺口扩大，且有大型金融机构 调高30天期自保短票利率至0.37%，带动少数交投利率微幅走扬，惟主要成交利率仍落在0.3 5%、变化不大。 他们指出，月底发票量向来较为偏多，现在尽量减少新资金落点月底，期盼央行月底冲 销力度减弱，让月底资金调度顺畅，并期望通货回笼速度能在元宵节后加快，缓解月底资金 紧缩的疑虑。 〞央行把钱冲得太乾净，甚至有点过头了。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大多成交在0.35%，少数成交在0.36- 0.37%，区间高位略为走扬。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.34 7%，前日0.351%；上日区间在0.30-0.39%，前日在0.30-0.40%；上日成交量119.65亿台币， 前日在100.79亿台币。 台湾央行周五发行5,820亿台币定存单，与今日到期金额为5,635亿台币相较，存单发行 余额增185亿台币。 下周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，落点分别为周一2,692亿、周二5,637.5 亿、周三3,234.5亿、周四1,985.5亿及周五28亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为42亿台币，累积至周日超额准备为5,289亿 台币、加计前期1%的超额准备为6,793亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员表示，目前投信端资金去化需求并不强劲， 展望下周时序步入月底，市场关注投信端基金赎回压力，聚焦月底资金紧缩效应。 他们指出，下周正逢月底料资金情势将稍转为趋紧，但市场普遍预期下周RP利率仍有望 持稳区间，若有受到月底因素影响，顶多是交投稍靠向既有区间高位而已，不致出现太大变 化。 〞现在没有感觉到月底紧缩效应，但月底还是要小心点。〞 一位证券商交易员说。 大型票券交易员指出，今日投信端资金略显多缺不一，下周仍需留意月底紧缩因素，原 本有家大型票券预告今日调降短天期公司债RP利率至0.33%，也临时喊卡，以免受到月底紧 缩因素干扰。 周五证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平上日，短天期公债RP利率主要成 交在0.33-0.35%；公司债附买回利率则主要成交在0.43-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率也持稳上日区间，短天期公司债附买 回利率落在0.30-0.34%；短天期公债附买回利率则落在0.25-0.30%。(完) (审校 林高丽/屈桂娟)