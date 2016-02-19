《全球汇市》风险资产下跌推动日圆上涨

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1084 1.1103 -0.17 +2.06 1.0860
美元/日圆 112.89 113.23 -0.30 -6.16 120.30
欧元/日圆 125.15 125.77 -0.49 -4.08 130.47
美元/瑞郎 0.9949 0.9923 +0.26 -0.69 1.0018
英镑/美元 1.4306 1.4331 -0.17 -2.93 1.4738
美元/加元 1.3756 1.3724 +0.23 -0.60 1.3839
美元/离岸人民币 6.5265 6.5210 +0.08 -0.63 6.5680
澳元/美元 0.7111 0.7156 -0.63 -2.25 0.7275
新西兰元/美元 0.6614 0.6641 -0.41 -3.09 0.6825
欧元/瑞郎 1.1029 1.1027 +0.02 +1.31 1.0886
欧元/英镑 0.7748 0.7742 +0.08 +5.17 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3781 9.3772 +0.01 +2.26 9.1705
美元/挪威克朗 8.5749 8.5891 -0.17 -3.00 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红/蔡美珍；审校 郑茵/孙茉莉)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。