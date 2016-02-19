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债券 | 2016年 2月 19日 星期五 18:19 BJT

英国经济：1月创下2008年以来的同期最大公共财政盈余，零售劲增

本财年政府借款金额为665亿英镑。

为达成本财年预算赤字降至735亿英镑的目标，英国政府2月及3月借款将必须在70亿英镑以下。

国家统计局称，根据国内生产总值(GDP)初值计算，债务/GDP之比在1月降至82.8%，为2002年9月以来首次按年下滑。

财政大臣奥斯本预定3月16日发布年度预算计划。

国家统计局称，1月零售销售较上月跳升2.3%，较上年同期上升5.2%。这些增幅均高于路透调查的所有预测值。

英国零售业联盟(BRC)先前已公布，1月零售支出增长触及四个月高位。 (完) (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 高琦)

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