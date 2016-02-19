英国经济：1月创下2008年以来的同期最大公共财政盈余，零售劲增

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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本财年政府借款金额为665亿英镑。
为达成本财年预算赤字降至735亿英镑的目标，英国政府2月及3月借款将必须在70亿英镑以下。
国家统计局称，根据国内生产总值(GDP)初值计算，债务/GDP之比在1月降至82.8%，为2002年9月以来首次按年下滑。
财政大臣奥斯本预定3月16日发布年度预算计划。
国家统计局称，1月零售销售较上月跳升2.3%，较上年同期上升5.2%。这些增幅均高于路透调查的所有预测值。
英国零售业联盟(BRC)先前已公布，1月零售支出增长触及四个月高位。 (完) (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 高琦)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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