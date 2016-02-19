亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收高，录得四周来首个周线涨幅

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
“市场相当淡静，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu表示。
“TOCOM期胶小涨，主要因为周末前的仓位调整，”他表示。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨120元人民币，收报每吨10,615元(1,627.79美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤108.6美分，上涨0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/陈宗琦；审校 孙茉莉/高琦)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。