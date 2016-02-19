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亚洲 | 2016年 2月 19日 星期五 17:51 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收高，录得四周来首个周线涨幅

“市场相当淡静，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu表示。

“TOCOM期胶小涨，主要因为周末前的仓位调整，”他表示。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨120元人民币，收报每吨10,615元(1,627.79美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤108.6美分，上涨0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘秀红/陈宗琦；审校 孙茉莉/高琦)

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