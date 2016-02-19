马来西亚期市：棕榈油期货由涨转跌，因预期出口数据料不佳

“现实来到眼前，因出口实在是不怎么样，”一家吉隆坡经纪公司的交易员说。

另一位交易员表示，尽管早盘马币低迷支撑了棕榈油价格，但由于需求放缓，棕榈油进一步涨势受限。

“市场本应该涨的更多，但由于出口的原因，涨幅有限，”他说。

估计2月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降，表明需求不佳。船货调查机构将在周六公布该数据。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油在2,618马币面临阻力，有可能回撤到2,576马币的支撑位。

其它植物油市场，大商所5月豆油期货 下跌0.1%。美国芝加哥3月豆油合约 下跌0.8%。(完)

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