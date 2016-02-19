马来西亚期市：棕榈油期货由涨转跌，因预期出口数据料不佳

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
“现实来到眼前，因出口实在是不怎么样，”一家吉隆坡经纪公司的交易员说。
另一位交易员表示，尽管早盘马币低迷支撑了棕榈油价格，但由于需求放缓，棕榈油进一步涨势受限。
“市场本应该涨的更多，但由于出口的原因，涨幅有限，”他说。
估计2月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降，表明需求不佳。船货调查机构将在周六公布该数据。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油在2,618马币面临阻力，有可能回撤到2,576马币的支撑位。
其它植物油市场，大商所5月豆油期货 下跌0.1%。美国芝加哥3月豆油合约 下跌0.8%。(完)
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(编译/审校 郑茵/王洋)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。