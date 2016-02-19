欧洲汇市：英镑走势艰难，欧盟与英国的第二日谈判正在进行

路透2月19日 - 良好的英国零售销售数据以及强劲的公共财政数据在周五未能提振英镑，因投资者担心英国与欧盟领导人之间的峰会或无法防止英国退出欧盟。

英国首相卡梅伦周五上午继续参加为期两日的布鲁塞尔峰会，他表示其仍在与欧洲伙伴国家商谈一项旨在让英国留在欧盟内的协议，并称他将坚守立场以维护英国的利益。

周四卡梅伦同其它领导人之间的谈判延续到深夜，许多欧盟伙伴国决心限制对英国的退让。

今天公布的数据显示1月英国的公共财政盈余创下2008年以来同月份最大纪录，而零售销售增长也大大快于预期。

数据短暂提振英镑。英镑兑美元一度触及盘中高位1.4358。不过乐观情绪很快消退，1010GMT时下跌0.2%至1.4312。本周英镑兑美元累计下跌1.3%，为1月初以来最差表现。

“风险偏好十分脆弱，还不清楚布鲁塞尔会议是否会有确定性成果--那些反对作进一步宽厚让步的欧盟国家发出了许多反对声，”BMO Capital Markets外汇分析师Stephen Gallo说。

“即便(卡梅伦)达成协议回来...只要民调仍紧张，英镑就不会大涨。”

英镑兑欧元 持平于0.7747英镑。

自12月中旬以来英镑贸易加权指数 累计下跌逾6%。

市场大幅推后英国央行加息的时间预期，再加上全球范围内的避险情绪，也打击了英镑。(完)

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