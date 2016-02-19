东南亚股市：印尼股市受银行股拖累下滑，泰股在假期前上扬

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
泰国股市SET指数 上涨近2%至12月4日以来最高收位，本周累计上涨3.4%，为10月初以来最大涨幅。
尾盘时段大盘股迎来买盘，这推动Siam Cement 上涨5.1%，开泰银行 上涨2.4%。泰国股市下周一将因公共假期休市。
其它东南亚股市大多数追随本地区市场的跌势下滑。
新加坡股市 稍稍收低，本周涨幅削减至4.6%，不过仍是本地区表现最好的股市。马来西亚 和菲律宾股市 均逆转前一日的升势而收跌。不过本周两市仍分别上涨1.9%和2.1%。
越南股市 稍稍收高，本周上涨1.7%。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 330.08 -1.21 -0.36 -0.82 332.82
新加坡 2656.87 -0.70 -0.03 -7.83 2882.73
马来西亚 1674.88 -5.14 -0.31 -1.04 1692.51
泰国 1320.19 25.60 +1.98 +2.50 1288.02
印尼 4697.56 -81.23 -1.70 +2.28 4593.01
菲律宾 6792.06 -56.81 -0.83 -2.30 6952.08
越南 554.03 1.54 +0.28 -4.32 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译/审校 郑茵/郑茵)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。