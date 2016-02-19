东南亚股市：印尼股市受银行股拖累下滑，泰股在假期前上扬

尾盘时段大盘股迎来买盘，这推动Siam Cement 上涨5.1%，开泰银行 上涨2.4%。泰国股市下周一将因公共假期休市。

新加坡股市 稍稍收低，本周涨幅削减至4.6%，不过仍是本地区表现最好的股市。马来西亚 和菲律宾股市 均逆转前一日的升势而收跌。不过本周两市仍分别上涨1.9%和2.1%。