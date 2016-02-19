国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至约13个月低点

路透新加坡2月19日 - 亚洲汽油裂解价差本周连续下跌，收在每桶5.87美元的约13个月低点附近，因欧洲和东方的供给都十分沉重，拖累市场信心。

这是该裂解价差本月第二次触及逾一年低点。

不过一些交易员确信，这可能是短暂的情况，因高供给持续到2月底之后，随着北亚炼厂进入维护期，市场形势将发生变化。

预计5-7月会有强劲的需求，因迎来夏季高峰期以及穆斯林的斋月。

亚洲最大的汽油进口国--印尼可能已经再度进行了一笔4-6月的标购。此项招标截止到2月24日，标购的油品为92号汽油。

前一次招标将在周五晚间截止，标购的油品为相同品级和相同的交付时间，交货地点也同样是孔雀港/雅加达/图班和芝拉扎。

亚洲石脑油裂解价差连续第四日下滑，周五跌至每吨59.03美元，为2月10日以来的最低，因裂解装置维护抵消了下月自西方石脑油到岸量较低的影响。

路透数据显示，3月亚洲自西方的接收的石脑油预计为逾150万吨，这是去年10月来最低的月份。

“市场在改善，但目前还处在修正，市场消化了日韩炼厂裂解装置维护的因素，”一位在新加坡的行业人士称。

“炼厂维护也发生在3月，但我们不确定目前对供需产生的最终影响。”

新加坡现货市场上有三笔交易达成。

Socar以每桶40美元的价格向联合石化出售一笔船期为3月10-14日的92号汽油船货，但以每吨314美元从维多买入一笔7月上半月石脑油船货。

壳牌也以每吨314美元的价格向Petro-Diamond出售一艘7月上半月石脑油船货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文