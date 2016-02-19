国际油市：柴油价差下滑，因供应和库存上升

路透新加坡2月19日 - 亚洲柴油价差周五走弱，交易员称，此前有关供应增加的疑虑不断，因中东、印度和中国的船货运往新加坡。

美国库存上升也拖累国际原油和油品市场。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油和汽油库存升至纪录新高，因原油进口上升，且炼厂增加产出。

美国馏分油库存 增加140万桶。此前分析师预期为下降150万桶。

与此同时，两位行业消息人士告诉路透，俄罗斯卢克石油(Lukoil) 周三晚间已经开始向输往波罗的海港口维索茨克出口终端的输油管线中灌入超低含硫柴油。

指标500ppm含硫柴油的现货价差下跌0.18美元，收盘较新加坡报价每桶贴水0.69美元。

新加坡柴油2月合约价格周五跌0.48美元，收报每桶40.46美元，2016年和2017年合约分别下跌0.49美元和0.59美元，至每桶43.49和49.97美元。

新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有航煤交易达成。

SIETCO以每桶40.10美元的价格向永顺油品(Winson Oil)购入15万桶500ppm含硫柴油，装运日期为3月5-9日。

维多以每桶较新加坡3月7-11日平均报价升水0.80美元的价格，向联合石化购买15万桶10ppm含硫柴油，装运日期为3月9-13日。(完)