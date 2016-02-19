台湾央行：过去五年放款年增5.55%，尚有采传统货币政策工具空间--总裁

路透台北2月19日 - 台湾央行周五稍晚发出新闻稿表示，欧洲和日本央行实施负利率是因为宽松策略并未增加放款。但台湾过去五年放款年增率平均达5.55%，台湾重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率仍有0.973%，因此尚有采行传统货币政策工具的空间。

台湾央行新闻稿指出，总裁彭淮南当日在总质询时回答立法委员曾铭宗的提问时做此表示。他表示，欧洲央行及日本皆采行量化宽松政策，不过银行放款在实施宽松政策后减少或未见显着增加。

中央银行发出的新闻稿中表示，〞QE所释出的资金大多回存ECB及BOJ，未能增加放款，ECB及BOJ乃对银行存放在该行的存款收取利息，〞

新闻稿中称，台湾和欧洲及日本的情况不同，过去台湾五年银行放款年增率平均达5.55%；台湾目前重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率也还达0.973%。

央行表示，负利率系非传统的货币政策工具，台湾目前尚有采行传统货币政策工具的空间。

央行新闻稿中表示，欧洲央行(ECB)自2015年3月起采行量化宽松政策(QE)，迄今约购入6,600亿欧元债券，但欧元区银行存放在ECB的存款增加约5,000亿欧元。自2015年2月至2015年12月之间银行放款减少12.85亿欧元。