国际油市：新加坡燃料油价差持续下滑，流入东亚的套利船货数量较大

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透新加坡2月19日 - 新加坡燃料油价差周五持续下滑，因流入东亚的套利船货数量很大，但需求低迷。
380cst燃料油的现货价差周五来到每吨4.59美元的低点，较昨日收盘价下跌0.22美元。
“过去几天事情并没有太大的变化。市场仍在试图寻底，供应商想要出手一些船货，”一位在新加坡的交易员说。
3月套利船货的流入看来尤其强劲，交易员表示价差可能会继续承压。
380cst燃料油近月跨月价差下跌0.25美元至七周新低，每吨较新加坡报价贴水3.75美元。
汤森路透Oil Research and Forecasts的初步估算，2月迄今流入东亚的燃料油总量在680-700万吨，得益于自中东的流入量大于往常。2月份自西方的到岸量一直在430-450万吨。本月相对稀少的西方套利船货到岸量最初时曾令市场担心，如果总流入量跌至600-650万吨的话可能会出现供给缺口。
现货交易中，法国道达尔以每吨较新加坡报价贴水4.50美元的价格，向兴隆出手一艘20,000吨的380cst燃料油船货，船期3月5-9日。卢克石油也以每吨149美元出售一艘类似的船货给壳牌，船期3月15-19日。
本周新加坡380cst高硫燃料油现货价格较上周上涨1.2%或1.79美元至每吨148.29美元。这一上涨是因原油价格较上周五收盘价上涨1.01%而受到支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 郑茵)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。