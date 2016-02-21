版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 21日 星期日 09:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 67.28 +0.76 +1.14 2929709

京东 25.54 +0.21 +0.83 7525272

新浪 43.67 +0.55 +1.28 232371

搜狐 46.15 +1.21 +2.69 233396

网易 153.94 +1.67 +1.10 799559

百度 164.47 +3.77 +2.35 3055207

台湾

台湾积体电路 23.78 -0.02 -0.08 2262987

联电 2.05 -0.04 -1.91 58089

日月光 5.50 -0.11 -1.96 226512

硅品精密 7.76 -0.03 -0.39 612391

和信超媒体 2.91 -0.05 -1.69 16375

友达 2.52 -0.08 -3.08 90176

中华电信 31.57 -0.14 -0.44 51850

台湾国际航电 39.97 -0.80 -1.96 2544803

香港

中国移动 54.34 +0.19 +0.35 152741

中国联通 11.38 +0.29 +2.61 183018

中国电信 48.82 +0.37 +0.76 8359

中芯国际 4.17 +0.02 +0.48 8133

电讯盈科 5.99 +0.06 +1.01 571

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐