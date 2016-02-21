《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月19日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 67.28 +0.76 +1.14 2929709
京东 25.54 +0.21 +0.83 7525272
新浪 43.67 +0.55 +1.28 232371
搜狐 46.15 +1.21 +2.69 233396
网易 153.94 +1.67 +1.10 799559
百度 164.47 +3.77 +2.35 3055207
台湾
台湾积体电路 23.78 -0.02 -0.08 2262987
联电 2.05 -0.04 -1.91 58089
日月光 5.50 -0.11 -1.96 226512
硅品精密 7.76 -0.03 -0.39 612391
和信超媒体 2.91 -0.05 -1.69 16375
友达 2.52 -0.08 -3.08 90176
中华电信 31.57 -0.14 -0.44 51850
台湾国际航电 39.97 -0.80 -1.96 2544803
香港
中国移动 54.34 +0.19 +0.35 152741
中国联通 11.38 +0.29 +2.61 183018
中国电信 48.82 +0.37 +0.76 8359
中芯国际 4.17 +0.02 +0.48 8133
电讯盈科 5.99 +0.06 +1.01 571
(完)
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路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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