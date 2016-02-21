金砖国家：2月19日股汇市收盘纵览

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透2月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月19日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报740.98点，下跌0.7%。
中国股市：沪综指连两日小幅收跌，短期缺乏持续上攻动力
中国汇市：人民币微幅收贬，市场方向不明朗致成交收缩
香港股市：追随全球市场下跌，但周线涨幅超5%为10个月来最佳表现
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巴西股市：反弹，盘中稍早因油价再度下滑而走低。不过Santander Brasil下挫，此前同业对手花旗宣布，计划撤出巴西、阿根廷和哥伦比亚的零售银行业务。指标股指Bovespa指数 收报41,543.405点，上涨0.16%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0217/27，上日收报4.0460/90。
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南非股市：下挫逾2%，电信股MTN Group重挫18%拖累大盘，此前该公司预测全年获利大幅下降。指标Top-40指数 收报43,474.46点，下跌2.22%；大盘综合指数 收报48,940.43点，下跌1.84%。
南非汇市：兰特兑美元持平于七周高位，美联储升息预期重燃
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印度股市：微升，并录得四个多月以来的首次周度上涨；国营银行收升，同时欧洲股市温和反弹支撑投资者人气。BSE指数 收报23,709.15点，上涨0.25%；NSE指数 收报7,210.75点，上涨0.26%。
印度汇市：休市
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报732.95点，上涨0.96%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报385.44点，下跌3.32%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报77.05，贬值0.08%；卢布兑欧元 报85.825,贬值0.27%。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)