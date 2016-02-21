金砖国家：2月19日股汇市收盘纵览

路透2月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月19日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报740.98点，下跌0.7%。

中国股市：沪综指连两日小幅收跌，短期缺乏持续上攻动力

中国汇市：人民币微幅收贬，市场方向不明朗致成交收缩

香港股市：追随全球市场下跌，但周线涨幅超5%为10个月来最佳表现

============================================================================

巴西股市：反弹，盘中稍早因油价再度下滑而走低。不过Santander Brasil下挫，此前同业对手花旗宣布，计划撤出巴西、阿根廷和哥伦比亚的零售银行业务。指标股指Bovespa指数 收报41,543.405点，上涨0.16%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0217/27，上日收报4.0460/90。

============================================================================

南非股市：下挫逾2%，电信股MTN Group重挫18%拖累大盘，此前该公司预测全年获利大幅下降。指标Top-40指数 收报43,474.46点，下跌2.22%；大盘综合指数 收报48,940.43点，下跌1.84%。

南非汇市：兰特兑美元持平于七周高位，美联储升息预期重燃

=========================================================================

印度股市：微升，并录得四个多月以来的首次周度上涨；国营银行收升，同时欧洲股市温和反弹支撑投资者人气。BSE指数 收报23,709.15点，上涨0.25%；NSE指数 收报7,210.75点，上涨0.26%。

印度汇市：休市

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报732.95点，上涨0.96%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报385.44点，下跌3.32%。