CFTC报告：ICE棉花期货2月16日持仓报告(表)

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约188,677口)
69,751 73,718 17,478 88,945 81,057 176,174 172,253 12,503 16,424
较2月9日变动(未平仓合约：减少11,531口)
-8,946 4,739 -3,635 2,518 -12,521 -10,063 -11,417 -1,468 -114
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.0 39.1 9.3 47.1 43.0 93.4 91.3 6.6 8.7
各类交易商数量(总计为280家)
90 111 59 59 55 176 202
(完)
(整理 徐文焰；审校 李爽)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%