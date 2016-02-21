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市场报道 | 2016年 2月 21日 星期日 13:01 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月16日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约188,677口)

69,751 73,718 17,478 88,945 81,057 176,174 172,253 12,503 16,424

较2月9日变动(未平仓合约：减少11,531口)

-8,946 4,739 -3,635 2,518 -12,521 -10,063 -11,417 -1,468 -114

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.0 39.1 9.3 47.1 43.0 93.4 91.3 6.6 8.7

各类交易商数量(总计为280家)

90 111 59 59 55 176 202

(完)

(整理 徐文焰；审校 李爽)

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