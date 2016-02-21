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市场报道 | 2016年 2月 21日 星期日 13:01 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货2月16日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约1,407,062口)

347,100 388,044 240,889 672,647 591,892 1260636 1220825 146,426 186,237

较2月9日变动(未平仓合约：增加3,899口)

3,912 29,857 1,992 6,688 -12,330 12,592 19,519 -8,693 -15,620

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.7 27.6 17.1 47.8 42.1 89.6 86.8 10.4 13.2

各类交易商数量(总计为723家)

148 188 199 252 289 526 588

(完)

(整理 徐文焰；审校 李爽)

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