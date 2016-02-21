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市场报道 | 2016年 2月 21日 星期日 13:00 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月16日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年2月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约191,131口)

60,041 87,379 32,272 84,081 55,020 176,394 174,671 14,737 16,460

较2月9日变动(未平仓合约：增加1,613口)

-3,411 -2,901 2,516 1,719 3,422 824 3,037 789 -1,424

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.4 45.7 16.9 44.0 28.8 92.3 91.4 7.7 8.6

各类交易商数量(总计为271家)

77 121 72 52 47 172 210

(完)

(整理 徐文焰；审校 李爽)

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