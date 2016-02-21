CFTC报告：COMEX期铜2月16日持仓报告(表)

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年2月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约191,131口)
60,041 87,379 32,272 84,081 55,020 176,394 174,671 14,737 16,460
较2月9日变动(未平仓合约：增加1,613口)
-3,411 -2,901 2,516 1,719 3,422 824 3,037 789 -1,424
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.4 45.7 16.9 44.0 28.8 92.3 91.4 7.7 8.6
各类交易商数量(总计为271家)
77 121 72 52 47 172 210
(完)
(整理 徐文焰；审校 李爽)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%