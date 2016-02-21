CFTC报告：CBOT小麦期货2月16日持仓报告(表)

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约460,077口)
123,512 202,496 102,109 193,697 112,905 419,318 417,510 40,759 42,567
较2月9日变动(未平仓合约：增加14,833口)
7,522 5,033 2,698 6,623 8,922 16,843 16,653 -2,010 -1,820
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.8 44.0 22.2 42.1 24.5 91.1 90.7 8.9 9.3
各类交易商数量(总计为424家)
135 143 142 108 92 327 313
(完)
(整理 徐文焰；审校 李爽)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%