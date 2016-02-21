版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 21日 星期日 12:59 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月16日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约460,077口)

123,512 202,496 102,109 193,697 112,905 419,318 417,510 40,759 42,567

较2月9日变动(未平仓合约：增加14,833口)

7,522 5,033 2,698 6,623 8,922 16,843 16,653 -2,010 -1,820

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.8 44.0 22.2 42.1 24.5 91.1 90.7 8.9 9.3

各类交易商数量(总计为424家)

135 143 142 108 92 327 313

(完)

(整理 徐文焰；审校 李爽)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐