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货币新闻 | 2016年 2月 21日 星期日 12:59 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月16日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约746,016口)

144,332 199,913 129,676 411,675 344,862 685,683 674,451 60,333 71,565

较2月9日变动(未平仓合约：增加9,787口)

9,437 -5,521 2,515 -2,482 14,923 9,470 11,917 317 -2,130

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.3 26.8 17.4 55.2 46.2 91.9 90.4 8.1 9.6

各类交易商数量(总计为570家)

133 174 210 167 177 449 471

(完) (整理 徐文焰；审校 李爽)

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