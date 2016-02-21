CFTC报告：NYMEX原油期货2月16日持仓报告(表)

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约1,840,051口)
517,940 358,953 582,324 639,559 808,554 1739823 1749831 100,228 90,220
较2月9日变动(未平仓合约：减少14,328口)
-26,860 2,030 -4,152 16,864 -15,027 -14,148 -17,149 -180 2,821
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.1 19.5 31.6 34.8 43.9 94.6 95.1 5.4 4.9
各类交易商数量(总计为409家)
124 152 185 100 107 326 361
(完)
(整理 徐文焰；审校 李爽)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%