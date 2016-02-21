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市场报道 | 2016年 2月 21日 星期日 12:58 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月16日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年2月16日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约1,840,051口)

517,940 358,953 582,324 639,559 808,554 1739823 1749831 100,228 90,220

较2月9日变动(未平仓合约：减少14,328口)

-26,860 2,030 -4,152 16,864 -15,027 -14,148 -17,149 -180 2,821

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.1 19.5 31.6 34.8 43.9 94.6 95.1 5.4 4.9

各类交易商数量(总计为409家)

124 152 185 100 107 326 361

(完)

(整理 徐文焰；审校 李爽)

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