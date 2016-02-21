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市场报道 | 2016年 2月 21日 星期日 12:19 BJT

全球贵金属：2月19日SPDR黄金持仓较前日增加2.71%，至732.96吨

路透2月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增长2.71%，从713.63吨增至732.96吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周四的22,943,950.01盎司，升至23,565,481.38盎司。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)

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