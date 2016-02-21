全球汇市：2月16日当周投机客美元净多仓降至逾一年半最低--CFTC/路透

路透2月19日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，2月16日止当周汇市投机客连续第八周削减美元多头押注，使得净多仓降至2014年5月以来最低水平。

2月16日止当周，美元净多仓总值减至83.1亿美元，这是连续第三周净多仓低于200亿美元。前一周的美元净多仓为126亿美元。

尽管投资者继续削减美元多仓，主要增加日圆多仓，但美元指数本周仍录得约两个月最大单周涨幅。

日圆净多仓增加近4,700口，从43,232口增至47,901口，因油价再度下跌，投资者买入日圆以避险。

市场波动也提振对欧元的押注，因投资者解除利差交易。

欧元净空仓下降，并触及2014年6月以来低点。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，央行并未承诺在3月10日下次会议上会作出任何决定，但如果认为通胀反弹被进一步推后，则可能会采取行动。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月16日当周 前一周

多头仓位 84,518 75,811

空头仓位 36,617 32,579

净仓位 47,901 43,232

欧元(125,000欧元为1口)

2月16日当周 前一周

多头仓位 113,970 114,607

空头仓位 162,175 177,921

净仓位 -48,205 -63,314

英镑(62,500英镑为1口)

2月16日当周 前一周

多头仓位 36,512 31,025

空头仓位 72,767 67,325

净仓位 -36,255 -36,300

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月16日当周 前一周

多头仓位 20,141 20,356

空头仓位 24,507 27,624

净仓位 -4,366 -7,268

加元(100,000加元为1口)

2月16日当周 前一周

多头仓位 29,077 27,279

空头仓位 74,162 79,214

净仓位 -45,085 -51,935

澳元(100,000澳元为1口)

2月16日当周 前一周

多头仓位 66,740 64,020

空头仓位 63,933 69,646

净仓位 2,807 -5,626

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月16日当周 前一周

多头仓位 14,465 13,666

空头仓位 22,782 22,805

净仓位 -8,317 -9,139