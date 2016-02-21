全球汇市：2月16日当周投机客美元净多仓降至逾一年半最低--CFTC/路透

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透2月19日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，2月16日止当周汇市投机客连续第八周削减美元多头押注，使得净多仓降至2014年5月以来最低水平。
2月16日止当周，美元净多仓总值减至83.1亿美元，这是连续第三周净多仓低于200亿美元。前一周的美元净多仓为126亿美元。
尽管投资者继续削减美元多仓，主要增加日圆多仓，但美元指数本周仍录得约两个月最大单周涨幅。
日圆净多仓增加近4,700口，从43,232口增至47,901口，因油价再度下跌，投资者买入日圆以避险。
市场波动也提振对欧元的押注，因投资者解除利差交易。
欧元净空仓下降，并触及2014年6月以来低点。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，央行并未承诺在3月10日下次会议上会作出任何决定，但如果认为通胀反弹被进一步推后，则可能会采取行动。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月16日当周 前一周
多头仓位 84,518 75,811
空头仓位 36,617 32,579
净仓位 47,901 43,232
欧元(125,000欧元为1口)
2月16日当周 前一周
多头仓位 113,970 114,607
空头仓位 162,175 177,921
净仓位 -48,205 -63,314
英镑(62,500英镑为1口)
2月16日当周 前一周
多头仓位 36,512 31,025
空头仓位 72,767 67,325
净仓位 -36,255 -36,300
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月16日当周 前一周
多头仓位 20,141 20,356
空头仓位 24,507 27,624
净仓位 -4,366 -7,268
加元(100,000加元为1口)
2月16日当周 前一周
多头仓位 29,077 27,279
空头仓位 74,162 79,214
净仓位 -45,085 -51,935
澳元(100,000澳元为1口)
2月16日当周 前一周
多头仓位 66,740 64,020
空头仓位 63,933 69,646
净仓位 2,807 -5,626
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月16日当周 前一周
多头仓位 14,465 13,666
空头仓位 22,782 22,805
净仓位 -8,317 -9,139
(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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