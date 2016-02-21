《全球汇市》英镑受英国脱欧担忧打击，其他主要货币表现平静

美元多头无视上周五数据显示美国1月核心CPI增幅创近四年半高位 。
该数据应可支持对美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能一如预期在今年逐步加息的观点。但由于全球经济放缓及市场震荡，市场对此仍然存疑。
20国集团(G20)财长及央行官员本周将在上海举行会议，讨论全球不确定性。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德说，G20应关注其政策决议对全球经济的外溢影响。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1119 1.1132 -0.12 +2.38 1.0860
美元/日圆 112.59 112.54 +0.04 -6.41 120.30
欧元/日圆 125.20 125.32 -0.10 -4.04 130.47
美元/瑞郎 0.9897 0.9898 -0.01 -1.21 1.0018
英镑/美元 1.4284 1.4404 -0.83 -3.08 1.4738
美元/加元 1.3779 1.3765 +0.10 -0.43 1.3839
美元/离岸人民币 6.5279 6.5272 +0.01 -0.61 6.5680
澳元/美元 0.7147 0.7148 -0.01 -1.76 0.7275
新西兰元/美元 0.6643 0.6629 +0.21 -2.67 0.6825
澳元/日圆 80.500 80.500 +0.00 -8.13 87.620
新西兰元/日圆 74.750 74.660 +0.12 -8.82 81.980
英镑/日圆 160.86 161.74 -0.54 -9.23 177.22
澳元/新西兰元 1.0752 1.0772 -0.19 +0.83 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/孙国玉/李婷仪 审校 龚芳/王丽鑫/戴素萍)