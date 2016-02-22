美国与加拿大经济指标预测--2月22日-2月29日****

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月22日当周
2月22日(一)
1330 美国全国活动指数 1月 -- 负0.22
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 52.3 52.4
2月23日(二)
1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.8% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%
房价指数(较上年同期) +5.8% +5.8%
1500 美国消费者信心指数 2月 97.3 98.1
1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 535 546
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 2月 -- 正2
服务业指数 -- 正10
制造业指数 -- 负6
2月24日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 544.8
再融资指数 -- 2,456.7
1445 美国Markit综合PMI 2月初值 -- 53.2
服务业PMI 53.5 53.2
1500 美国新屋销售(万户) 1月 52.0 54.4
2月25日(四)
1230 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 120.2
建筑许可(较前月) -- -0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月20日当周 -- 26.2
四周均值(万人) -- 27.325
续请失业金人数(万人) 2月13日当周 -- 227.3
1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月 +2.9% -5.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% -1.0%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.8%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +0.7% -4.3%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +5.9%
房价指数 -- 228.8
2月26日(五)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 逆差615
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.4% +0.7%
最终销售 -- +1.2%
消费者支出 -- +2.2%
GDP平减指数 +0.8% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.1% +0.1%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1455 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 91.0 90.7
现况指数 105.9 105.8
预期指数 80.9 81.0
1500 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.4% +0.3%
经调整后的个人支出 +0.3% 持平
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) -- +1.4%
PCE物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.6%
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 1月 -- +0.9%
2月29日当周
2月29日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字162.1
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 54.0 55.6
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 -- +0.1%
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 2月 -- 负34.60
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 张荻)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。