美国与加拿大经济指标预测--2月22日-2月29日****

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商

路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。