欧洲经济：欧洲央行管委维斯科称“积极的”政策有时是必要的

路透法兰克福2月19日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)对德国股市日报表示，欧元区通胀预期目前处于控制之下，但有迹象显示低能源价格正波及其他物价，有时必须采取积极行动。

维斯科表示，尽管通胀预期下滑情况并不严重，但一旦下滑过度，要扭转其下滑趋势就很困难，欧洲央行必须在这种情况发生前先采取行动。

“先发制人和积极行动或许意谓着，如果行动过晚了，则必须采取较少行动，”维斯科表示。

欧洲央行承诺在3月时检讨政策立场，维斯科的谈话呼应了欧洲央行总裁德拉吉的说法。德拉吉认为行动过晚的风险大于行动过早的风险。

维斯科不愿说明3月将考虑的政策选项，但也没有对央行的量化宽松计划采取特定看法。

“我认为有时积极行动是必要的，”维斯科表示。“我们一开始就说过，这是一个开放性的计划，要看物价稳定的达成情况而定。”