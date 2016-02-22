《中国报摘》--中国证券报2月22日

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
* 头版头条:
--中国国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。
* 其他:
--记者获悉，为加快PPP（政府和社会资本合作）模式的推广进度、提高项目签约率，相关部门正酝酿推出一系列政策措施，包括完善物有所值评价指引、PPP法征求意见稿等顶层设计，预计今年PPP项目签约落地率将大幅提升。
--《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》周日发布，针对城市规划存在的问题，明确了城市规划定位，提出了城市规划的总体目标。意见提出，要大力推进棚改安居。深化城镇住房制度改革，以政府为主保障困难群体基本住房需求，以市场为主满足居民多层次住房需求。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24