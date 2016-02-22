《中国报摘》--中国证券报2月22日

--记者获悉，为加快PPP（政府和社会资本合作）模式的推广进度、提高项目签约率，相关部门正酝酿推出一系列政策措施，包括完善物有所值评价指引、PPP法征求意见稿等顶层设计，预计今年PPP项目签约落地率将大幅提升。

--《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》周日发布，针对城市规划存在的问题，明确了城市规划定位，提出了城市规划的总体目标。意见提出，要大力推进棚改安居。深化城镇住房制度改革，以政府为主保障困难群体基本住房需求，以市场为主满足居民多层次住房需求。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)