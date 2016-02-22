《中国重要政经日程》--2月22日

--2016年G20首次财长和央行行长会议2月26-27日在上海举行。

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。