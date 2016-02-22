《香港报摘》--经济日报2月22日

**头版头条**

--元宵佳节为繁忙的一周揭开序幕，占恒指比重22%的蓝筹股「成绩表」即将揭晓，包括滙丰 等业绩好坏，将为港股本周走势提供端倪。大市气氛虽好转，但投资者取态仍审慎，港股料于19,000至19,500点之间上落。

**其他**

--滙丰 今公布业绩，在去年末季油价大幅回落及亚洲区经济放缓下，大行预期滙丰第四季度税前盈利仅得19.14亿美元，略胜2014年同期的17.3亿美元11%。

--明日公布全年业绩的渣打 综合券商预测中位数，料渣打税前盈利跌74%，里昂更预期渣打全年亏损，连同2016财年在内，将连续两年不派息。

--围绕药品电子监管争议持续发酵，国家食品药品监督管理总局于周末决定，暂停执行强制推行药品电子监管的有关规定。阿里健康 发公告指，政策若长时间暂停，将对其业绩带来重大不利影响。（完）

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