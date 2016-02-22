《香港报摘》--经济日报2月22日

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
**头版头条**
--元宵佳节为繁忙的一周揭开序幕，占恒指比重22%的蓝筹股「成绩表」即将揭晓，包括滙丰 等业绩好坏，将为港股本周走势提供端倪。大市气氛虽好转，但投资者取态仍审慎，港股料于19,000至19,500点之间上落。
**其他**
--滙丰 今公布业绩，在去年末季油价大幅回落及亚洲区经济放缓下，大行预期滙丰第四季度税前盈利仅得19.14亿美元，略胜2014年同期的17.3亿美元11%。
--明日公布全年业绩的渣打 综合券商预测中位数，料渣打税前盈利跌74%，里昂更预期渣打全年亏损，连同2016财年在内，将连续两年不派息。
--围绕药品电子监管争议持续发酵，国家食品药品监督管理总局于周末决定，暂停执行强制推行药品电子监管的有关规定。阿里健康 发公告指，政策若长时间暂停，将对其业绩带来重大不利影响。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24