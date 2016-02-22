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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 08:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月22日

**证券时报**

--继证监会对40余家涉嫌非法集资的私募进行风险排查后，近日地方证监局也将私募纳入常规抽查范围。具体抽查方式根据日常监管、风险监测、投诉举报等情况，结合摇号方式确定。

**第一财经日报**

--近日国家发改委价格司下发通知，从今年1月1日起，国家发改委放开高铁动车票价，改由中国铁路总公司自主定价。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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