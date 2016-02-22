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货币新闻 | 2016年 2月 22日 星期一 08:45 BJT

标题新闻：IoD调查显示其60%的成员计划在拟于6月23日举行的公投中支持英国留在欧盟

注：IoD为英国企业董事协会(Institute of Directors)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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