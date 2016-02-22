《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日

*工商时报：

--八大公股银行去年存款暴增8,000亿台币。行库主管指出，大环境危机四伏，让企业及散户大户投资人产生信心危机，大举处分原有投资部位，转进银行存款；其中，存款市占率逾五成的八大公股银行去年底存款余额合计较前年底暴增8,000亿台币。

--南台湾强震影响台积电 、联电 第一季晶圆产出及投片，但因市场库存已降至季节性水准以下，近期不仅12寸晶圆厂新单涌现，8寸晶圆厂订单更如雪片般飞来。由此推估，3月之后8寸晶圆厂产能利用率已趋满载，且第二季接单更是全满，未受地震影响的世界先进 可望成为最大受惠者。

--内政部周四将报告老旧建物耐震能力作为，1997年5月1日前取得使用执照建物初估110万件，约需斥资50亿台币分期分区进行耐震评估，未来将分类别采优先顺序初评，住宅每件平均补助8千台币，但非住宅商办大楼拟强制立法要求自行展开耐震评估，也考虑建物耐震评估资讯纳入房屋买卖定型化契约强制揭露项目。

*经济日报：

--金管会研拟开放大陆地区投资人来台投资国债板债券及国际板债券ETF，每人投资限额将比照基金一次最多100万美元，随着需求的增加，对扩大国际板债券市场规模将有正面助益。

--财政部日前公告中小企业发展条例、产业创新条例最新租税优惠，国税局提醒，企业若符合营所税的所得额减免条件，例如调高工资、增加研究发展支出，记得在申报时从营利事业基本所得额中扣除，以免错失节税机会。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。