《香港报摘》--信报2月22日

**头版头条**

--财政司司长曾俊华本周三宣读其第九份《财政预算案》，据悉，曾俊华将建议推出长者通胀挂鈎债券（iBond），供全港逾百万名65岁或以上长者认购，派息与现有iBond一样与通胀挂鈎，但设保证回报2厘。有立法会议员认为，这新投资产品对长者而言具吸引力，但希望设定认购上限。

**其他**

--今年预算案据悉将继续退税，同时预料会推出多项协助旅游业的措施，包括增拨逾亿元经费予旅发局加强海外宣传，并会豁免旅行社、酒店、宾馆及食肆的牌照费一年。增逾亿宣传，免牌费，财爷希望可藉此稳住劳工市场，因为与旅游相关行业多聘请非专业技术工人为主。

--发展局本周将公布2016/17年度的卖地计划，有见近月屡有地皮流标，受司法覆核挑战的大埔荔枝山山塘路用地低价批出，有市场人士批评卖地机制不一致。发展局局长陈茂波重申，政府不会贱卖土地，即使用地受司法覆核挑战，仍会在谘询法律意见后审慎地推出市场，强调「不贱卖、不托价、不退缩」。

--香港近月屡有地皮以低价批出，加上楼价明显回落，整体地价收入亦受到影响。综合地政总署的卖地记录和补地价金额初步计算，本财政年度（截至2016年3月31日）至今的地价收入约506.61亿港元，较去年2月《财政预算案》估算的700亿港元低约28%。

--中信资源 公布截至去年底止全年业绩，受石油价格低走及商品需求与售价均疲弱拖累，收入按年大跌79.1%；全年转蚀61.05亿港元；每股亏损77.63港分，不派息。

--获淡马锡减持阿里巴巴再换仓增持的京东商城可说意气风发，京东 主席兼首席执行官刘强东近日接受腾讯财经访问时表示，截至去年第三季，京东的净收入已经超越苏宁云商成为全国第一，今年目标是净收入要超越苏宁加上国美的收入总和。去年第三季财报，京东净收入已达1,266亿元人民币。（完）

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