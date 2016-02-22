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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 09:05 BJT

****敬告客户：泰国金融市场周一因假期休市，周二恢复交易****

路透2月22日 - 亲爱的客户，您好： 泰国股市、债市及汇市2月22日(周一)因假期休市，2月23日(周二)将恢复交易。 如有任何建议或者意见，请发邮件至guijuan.qu1@thomsonreuters.com

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