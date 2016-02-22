基金产业：上周股票基金创2008年来最长资金外流时期--美银美林

路透伦敦2月19日 - 美银美林周五表示，由于避险赎回加速，上周股票基金继续遭遇撤资，创下2008年以来最长时间的资金外流，逼近“投降式抛售”水平。

截至2月17日当周，投资者从股票基金撤出122亿美元，为五个月最大外流规模。围绕经济增长迟滞及央行有效应对能力的担忧是其中的推动因素。

这是股票基金连续第七周遭遇赎回，为2008年以来持续时间最长的一次。欧洲股票基金总共赎回42亿美元，为2014年10月以来最高，美国股票基金外流规模则达到60亿美元。

该行称，抛售规模接近投降式抛售水平，过去七周股票基金总共撤资大约530亿美元。

这超过2015年8月股市暴跌期间360亿美元的撤资规模，但仍不及2008年全球金融危机期间的850亿美元。

“避险赎回(正在)加速，”由Michael Hartnett领导的美银美林全球投资策略团队周五在报告中表示。

美银美林也使用了资金流动研究公司EPFR Global的数据。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)