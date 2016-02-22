基金产业：上周股票基金创2008年来最长资金外流时期--美银美林

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透伦敦2月19日 - 美银美林周五表示，由于避险赎回加速，上周股票基金继续遭遇撤资，创下2008年以来最长时间的资金外流，逼近“投降式抛售”水平。
截至2月17日当周，投资者从股票基金撤出122亿美元，为五个月最大外流规模。围绕经济增长迟滞及央行有效应对能力的担忧是其中的推动因素。
这是股票基金连续第七周遭遇赎回，为2008年以来持续时间最长的一次。欧洲股票基金总共赎回42亿美元，为2014年10月以来最高，美国股票基金外流规模则达到60亿美元。
该行称，抛售规模接近投降式抛售水平，过去七周股票基金总共撤资大约530亿美元。
这超过2015年8月股市暴跌期间360亿美元的撤资规模，但仍不及2008年全球金融危机期间的850亿美元。
“避险赎回(正在)加速，”由Michael Hartnett领导的美银美林全球投资策略团队周五在报告中表示。
美银美林也使用了资金流动研究公司EPFR Global的数据。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。