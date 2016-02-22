《交易视点》本地经济疲弱，台债维持区间逢高偏多操作--凯基证券

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北2月22日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，国际股市持续反弹格局，欧洲银行业紧张气氛明显改善，避险性操作有退潮的迹象，加上冷门券调节卖压仍旧不小，在市场补券难度不高的前提下，冷券仍多以买盘成交为主，这使得已达百亿开仓量的105/4期公债更形诡谲，多空双方可能只有在标债后才会论输赢。考量本地经济数据疲弱下，维持公债区间逢高偏多操作建议，预期五年券104/13 交易区间0.45-0.55%、10年券105/4期 0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。