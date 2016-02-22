《交易视点》本地经济疲弱，台债维持区间逢高偏多操作--凯基证券

路透台北2月22日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，国际股市持续反弹格局，欧洲银行业紧张气氛明显改善，避险性操作有退潮的迹象，加上冷门券调节卖压仍旧不小，在市场补券难度不高的前提下，冷券仍多以买盘成交为主，这使得已达百亿开仓量的105/4期公债更形诡谲，多空双方可能只有在标债后才会论输赢。考量本地经济数据疲弱下，维持公债区间逢高偏多操作建议，预期五年券104/13 交易区间0.45-0.55%、10年券105/4期 0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)