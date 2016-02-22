版本:
中国
货币新闻 | 2016年 2月 22日 星期一 09:03 BJT

国际油市：油价仍疲弱，因供应持续过剩且美国原油库存创纪录高位

“美国原油库存正值纪录高位，产量也处于或接近纪录水准，且仍远高于每日需求，所以将产量冻结在当前水平将无法化解供应过剩，事实上，这反而进一步加剧供应过剩，”一位石油交易员说。

由于产量高出需求100-200万桶/日，原油价格自2014年年中以来已下跌约70%。

分析师也称，一些产油国对俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)大国沙特所达成的冻产协议似乎没有做出什么承诺。

“一些OPEC成员国对冻产协议未作出承诺，短期内仍构成主要不利因素，”澳新银行周一说。

OPEC成员伊朗没有对全球冻结石油产量的协议做出限产承诺，表明其希望夺回多年制裁中失去的市场份额。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 王丽鑫/王兴亚)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐