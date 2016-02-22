国际油市：油价仍疲弱，因供应持续过剩且美国原油库存创纪录高位

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
“美国原油库存正值纪录高位，产量也处于或接近纪录水准，且仍远高于每日需求，所以将产量冻结在当前水平将无法化解供应过剩，事实上，这反而进一步加剧供应过剩，”一位石油交易员说。
由于产量高出需求100-200万桶/日，原油价格自2014年年中以来已下跌约70%。
分析师也称，一些产油国对俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)大国沙特所达成的冻产协议似乎没有做出什么承诺。
“一些OPEC成员国对冻产协议未作出承诺，短期内仍构成主要不利因素，”澳新银行周一说。
OPEC成员伊朗没有对全球冻结石油产量的协议做出限产承诺，表明其希望夺回多年制裁中失去的市场份额。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 王丽鑫/王兴亚)
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